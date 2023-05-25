5 yaşındaki depremzede çocuk Hollanda'da bulundu: Şehir merkezinde tek başına dolaşıyordu

Hollanda'nın güneyindeki Masstricht kentinde depremzede olduğunu söyleyen 5 yaşındaki bir Türk çocuğu yalnız halde bulundu. Türkçe konuşan ve başka bir dil bilmediği belirlenen çocuğun ülkeye nasıl gittiği ise anlaşılamadı.

5 yaşındaki depremzede çocuk Hollanda'da bulundu: Şehir merkezinde tek başına dolaşıyordu

5 yaşındaki bir Türk çocuğu Hollanda'nın Masstricht kentinde yalnız halde bulundu. 

Hollanda polisi 5 yaşındaki Türk çocuk yalnız halde ülkenin güneyindeki Mastriht kentinde bulunduğunu duyurdu. Fotoğrafın başlığındaysa "Büyükşehirde tek başına" ifadeleri yer aldı. Çocuğun Türkçe konuştuğu ve Hollandaca bilmediği belirtiliyor.

NTV'nin haberine göre karakolda bir Türk polisle konuşan çocuk anne ve babasının Türkiye'deki depremde yaralandığını söyledi. Sosyal hizmet uzmanlarına teslim edilen çocuk bir sığınma merkezine gönderildi.

Çocuğun Hollanda'ya nasıl geldiği bilinmiyor, insan kaçakçılığı şüphesi üzerinde duruluyor.

Türkiye'nin Lahey Büyükelçiliği konunun aydınlatılması için Hollanda Dışişleri ve emniyet makamları nezdinde girişim başlatıldı.

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