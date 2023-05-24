Rock'n Roll'un kraliçesi Tina Turner hayatını kaybetti

Grammy ödüllü, dünyaca ünlü sanatçı Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti.

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Rock'n Roll'un kraliçesi Tina Turner hayatını kaybetti

Tina Turner 83 yaşında hayatını kaybetti. Turner’ın uzun süredir mücadele ettiği bir hastalığın ardından bugün evinde öldüğü açıklandı.

Rock’n Roll’un Kraliçesi lakaplı müzisyen What’s Love Got to Do with It ve Private Dancer gibi şarkılarla 1980’lere damgasını vurmuştu.

Tina Turner ilk olarak 1960’larda eşi Ike Turner ile birlikte kurduğu Ike & Tina Turner grubuyla müzik piyasasına girmiş, 1976’dan sonra ise Tina Turner kariyerine solo devam ederek ününü daha da artırmıştı.

Turner 30 yıldan uzun bir süreye yayılan solo kariyeri boyunca 180 milyondan fazla albüm satmış ve 20 Grammy Ödülü kazanmıştı.

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