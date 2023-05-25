Seçim öncesi tutuklanmışlardı: Diyarbakır'da tutuklanan 4 avukat tahliye edildi

Seçimler öncesi, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 4 avukat hakkında bugün tahliye kararı verildi.

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Seçim öncesi tutuklanmışlardı: Diyarbakır'da tutuklanan 4 avukat tahliye edildi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, seçimler öncesinde, 25 Nisan'da yürütülen bir soruşturmada açık tanık Ümit Akbıyık'ın ifadelerine dayandırılarak aralarında gazeteci ve hukukçuların da olduğu 216 kişi hakkında yakalama kararı çıkardı. Yüzü aşkın kişinin gözaltına alındığı soruşturmada 52 kişi tutuklandı.

AVUKATLAR TUTUKLANDI

Mezopotamya Haber Ajansı'nın haberine göre tutuklanan avukatlardan Burhan Arta, Özüm Vurgun, Serhat Hezer ve Şerzan Yelboğa, bir aylık tutukluluk incelemesinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

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