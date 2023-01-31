Hollanda Başkonsolosluğu "güvenlik" gerekçesiyle kapatıldı

Hollanda'nın İstanbul Başkonsolosluğu 'güvenlik' gerekçesiyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

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Hollanda Başkonsolosluğu "güvenlik" gerekçesiyle kapatıldı

İstanbul Beyoğlu’nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu, 'olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit' gerekçe gösterilerek geçici süreyle ziyarete kapatıldı. Başkonsolosluk'tan karara ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu çevresinde olası protestolar ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle, İstanbul'daki Hollanda Başkonsolosluğu, 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçici olarak ziyarete kapatılacaktır."

KURAN YAKMA EYLEMİ İPLERİ GERMİŞTİ

İsveç'te aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kuran'ı yakması sonucu yaşanan gelişmeler, Türkiye ile İsveç arasındaki iplerin gerilmesine neden olmuştu.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç hükümetine tepki göstermişti. Erdoğan, “Böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO’ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir destek bekleyemeyecekleri açıktır” ifadelerini kullanmıştı.

ABD DE UYARMIŞTI

ABD Türkiye Büyükelçiliği de, dün (30 Ocak) yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yönelik seyahat ve güvenlik uyarısını 'teröristlerin olası misilleme saldırılarını' gerekçe göstererek güncellemişti. Konuya ilişkin açıklamada, "ABD hükümeti vatandaşlarını, İstanbul'daki kiliselere, sinagoglara, diplomatik misyonlara veya özellikle Beyoğlu, Galata, Taksim ve İstiklal bölgeleri gibi Batılıların uğrak yeri olan diğer yerlere teröristlerin olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor" ifadelerine yer verilmiş ve Türk makamların ilgili konuyu araştırdığı bildirilmişti.

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