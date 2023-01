Tunç Soyer: 'İzmir’de hükümetin bir tane ‘U’ tabelası yoktur'

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Karabağlar-Gaziemir Metro Hattı Projesi'nin tanıtım etkinliğinde konuştu.

Soyer, “İstanbul’da birçok metronun girişinde ‘U’ harfi vardır. Bunlar, Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı metro hatlarıdır. İzmir’de ise hükümetin bir tane ‘U’ tabelası yoktur... Biliyorum ki çok az kaldı. Bir şey değişecek, her şey değişecek” dedi.

Soyer şunları söyledi:

“İZMİR’İN HER KARIŞINI DEMİR AĞLARLA ÖRÜYORUZ”

Üç buçuk yıl önce yola çıktığımız zaman çalışma arkadaşlarıma şu talimatı vermiştim, İzmir’i demir ağlarla öreceğiz. Ülkemizin kurucu iradesinin bu evrensel vizyonuna sadık kalarak, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında İzmir’i iki yeni metro hattı ile kavuşturuyoruz. Karşıyaka’yı Çiğli’ye bağlayan 11 kilometrelik, 14 istasyondan oluşan hattımızın yapım çalışmalarına bu dönemde başladık ve tamamladık. Çiğli Tramvay hattını önümüzdeki aylarda İzmir’in hizmetine sunacağız. Görevi devraldığımızda yüzde 12’si yapılmış olan Fahrettin Altay – Narlıdere metrosunda da sona varmak üzereyiz. 7.2 kilometrelik Narlıdere metrosunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, yani bu yıl İzmir’e ve ülkemize kazandıracağız.

Öte yandan İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca metrosu için inşaata başladık. Buca metro hattı tamamladığında her gün İzmir nüfusunun onda birini, yani 400 bin üzerinde kişiyi her gün taşıyacağız. Buca’nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. Diğer yandan, Karşıyaka Tramvayı ile bağlantılı olacak Örnekköy tramvay hattı için de ihale sürecine yaklaşıyoruz. Otogar- Kemalpaşa Metro hattı için de hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. İlgili makamların onayı sonrası bu hatta da yapım ihalesi aşamasına geçeceğiz. Bu hatlarla birlikte tüm hatlarımızdaki yoğunluğu karşılamak üzere 26 adet tramvay aracı alımını da gerçekleştirdik. Özetle, dünyanın tüm çağdaş kentleri gibi İzmir’in her karışını demir ağlarla örüyoruz örmeye devam edeceğiz. İzmir’de bugüne kadar son derece yavaş gelişmiş olan raylı sistem ağını büyük bir hızla genişletiyoruz.

Bugün, İzmir’in raylı sistemler ağının yeni halkası olacak Karabağlar- Gaziemir metro hattını sizlerle paylaşmak üzere buluştuk. Karabağlar-Gaziemir metro hattı İzmir Hafif Raylı Sistemi’nin altıncı aşaması, 32,6 kilometrelik bu hat, tamamlandığında İzmir’in en uzun metro hattı unvanını alacak. Tamamı yer altında hizmet verecek bu hatta 24 istasyon olacak. Bu istasyonların üçü Menderes sınırları içinde kent merkezi ile Menderes arasındaki ulaşımı kolaylaştırmış olacak. Karabağlar-Gaziemir metro hattıyla da günde yaklaşık 340 bin yolcu taşımayı öngörüyoruz.

Sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim, Buca metrosu 765 milyon euroluk bütçesiyle İzmir tarihinin en büyük yatırımıydı. Karabağlar-Gaziemir metro hattının toplam maliyeti araçlarıyla beraber 2 milyar 105 milyon euro olacak. Kendi rekorlarımızı kırmaya devam ediyoruz. Üstelik bunu da baştan sona İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla başaracağız. Karabağlar-Gaziemir Metrosu’nun Konak bağlantısını da sağlayacağız. Bunun için Konak’ta ayrı bir istasyon inşa edeceğiz. Yolcular, ‘kılçık hattı’ dediğimiz bu hatta, halen inşaatı devam eden Buca Metrosu’nun General Asım Gündüz İstasyonu’na bağlanabilecek. Buradan Buca-Üçyol Metrosu’na ve Konak Kılçık Hattı’na geçiş yapılabilecek. Hattın bir diğer özelliği ise İzmir’in uluslararası ticaret merkezi Fuar İzmir’i kent merkezine bağlanacak olması.

Hatta yer alacak istasyonların isimleri ve bulundukları yerler şöyle olacak: Menderes, Görece, Sanayi, Adnan Menderes Havalimanı, Gaziemir Güven Park, Gaziemir Stadyum, Abdullah Arda, Gaziemir Eski Kaymakamlık, ESBAŞ, Fuar İzmir, Altan Aydın, Atatürk A.T.M.L. Dostluk Bulvarı, Seniha Mayda, Eski İzmir, Çalıkuşu, General Asım Gündüz - Kılçık Hattı, Yeni Yol, Gürçeşme, İstikbal, Tepecik, Gıda Çarşısı, Halkapınar, Konak, bu hattın tamamlanmasıyla birlikte, kent içi entegre toplu ulaşım sistemimizde oluşturduğumuz aktarma merkezlerinde, farklı ulaşım alternatiflerine geçişler kolaylaşacak. Böylece, Halkapınar’da İZBAN, Metro ve Tramvay; Konak’ta Vapur, Tramvay ve Metro, General Asım Gündüz İstasyonu’nda Buca Metrosu ve Konak Kılçık Hattı, ESBAŞ ve Havalimanında istasyonlarında ise İZBAN bağlantıları sağlanacak. Bu hattımıza ilişkin proje ihalemizi gerçekleştirdik. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün, projemiz üzerindeki incelemeleri, Raylı Sistemler Daire Başkanlığımıza bağlı teknokrat arkadaşlarımızla birlikte sürüyor.

Onayın ardından Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Strateji ve Bütçe Dairesi Başkanlığı’na gidecek ve yatırım programına dahil edilecek. Biz de finansman ve yapım ihalesi süreçlerini başlatacağız.

“İZMİRLİLERE HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Tüm bu ekonomik koşullar altında; yüksek enflasyon, hayat pahalılığı bu dar boğazda, dolar, euro başını alıp gitmişken biz çalışmaya devam ediyoruz. Ne yazık ki 2023 yılı Yatırım Programında Otogar-Halkapınar metrosu için 9’uncu kez, yani 2014 yılından bu yana 3 bin liralık bir bütçe koymaya devam ediyorlar. 3 bin liraya şahane bir trenimiz var şimdi. Aslında getirecektim buraya… Sadece bu hatta değil Selçuk-Ortaklar, Ödemiş-Kiraz demiryolu projelerine de ayrılan bütçeler biner lira, onlarla oyuncak tren bile alamıyorsunuz. Şunu açıkça söyleyeyim: İzmir merkezi bütçeye 40 koyuyor fakat sadece 1 almaya devam ediyor. Hiç merak etmeyin. İzmir’in hak ettiği kent yaşamını kurmak için kaynağı nerede olursa olsun bulup İzmirlilere hizmet etmeye devam edeceğiz. İzmir’in kent içi ulaşımda bir dünya kenti olması için bütün gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Kaybedilen yılları telafi etmek için varımızı, yoğumuzu ortaya koyuyoruz.

Ve gururla söylemek isterim. İstanbul’da birçok metronun girişinde U harfi vardır. Bunlar, Ulaştırma Bakanlığı’nın yaptığı metro hatlarıdır. İzmir’de ise hükümetin 1 tane U tabelası yoktur. İşte bu yüzden bizim için, çıktığımız bu yoldan geri dönüş yok. Ok yaydan çıktı. Tüm zorluklara karşın İzmir’e hizmet getirmeye devam edeceğiz. Kararlıyız. İzmir’i demir ağlarla öreceğiz dedik, yaptık. Kararlılıkla sürdüreceğiz. Karabağlar- Gaziemir metrosunun İzmir’e ve İzmirlilere şimdiden hayırlı olmasını diliyorum ve biliyorum ki, çok az kaldı, bir şey değişecek, her şey değişecek.

“BİR İSTASYONUN ADI NEŞET ERTAŞ ÇOK YAKIŞMAZ MI?”

Her zaman söylüyorum bizi birbirimizden ayıran farklardan çok daha fazla ve güçlü olarak bizi birbirimize bağlayan bağlar var. Bunun en güzel örneklerinden biri ülkücüsü, milliyetçisi, muhafazakarı, solcusu, sosyal demokratı bir tane isim vardır. İzmir’de Karabağlar’da uzun yıllar yaşamış, sevgili Neşet Ertaş gerçekten hepimizin herkesin bu topraklarda yaşayan herkesin yüreğinin bam telini titreten bir isimdir. Bir istasyonun adı Neşet Ertaş çok yakışmaz mı?”