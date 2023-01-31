Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin olarak "İsveç ve Finlandiya birlikte irade koydular, süreç başlar mı göreceğiz. Bu tür olaylar yaşanırsa süreç ilerlemeyecektir. Bundan sonra Finlandiya farklı bir değerlendirme yapar mı bu onların takdirlerinde olan bir konu. Kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Buna göre durumu değerlendirip karar vereceğiz" dedi.

ABD Kongresi'nde İsveç ve Finlandiya NATO üyeliklerinin F16 anlaşması için ön şart koşulabileceği iddiasını da değerlendiren Kalın, "F16 programı ile ön şart deyimlerini biz de duyuyoruz. Eğer Kongre'de şart getirir ve Yunanistan'ın talebine olumlu cevap verirlerse NATO'da tarafsızlık kararını bozmuş olurlar. Biz F16 programını hava gücümüzü artırmak için alternatif olarak görüyoruz. ABD şartlar getirir ve böyle bir yaklaşım içerisinde girerse biz kendi yolumuza devam ederiz" diye konuştu.

SURİYE MESELESİ

Suriye ile yeni toplantının bu ay içinde olabileceğini söyleyen Kalın, "Suriye ile ilgili yeni toplantının yeri ve tarihi belli değil. İran'ın bu toplantıya katılmasından memnuniyet duyarız. Bize göre katkı sağlar. Dışişleri Bakanlarımız bir tarih üzerinde görüşüyorlar. Bu ay içerisinde olabilir" ifadesini kullandı.