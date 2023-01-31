Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik "Prensipte NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. Bu süre zarfında Finlandiya'da İsveç'tekine benzer olaylar yaşanmadı" dedi.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin olarak "İsveç ve Finlandiya birlikte irade koydular, süreç başlar mı göreceğiz. Bu tür olaylar yaşanırsa süreç ilerlemeyecektir. Bundan sonra Finlandiya farklı bir değerlendirme yapar mı bu onların takdirlerinde olan bir konu. Kendileri ile istişarelerimizi sürdürüyoruz. Buna göre durumu değerlendirip karar vereceğiz" dedi. 

 ABD Kongresi'nde İsveç ve Finlandiya NATO üyeliklerinin F16 anlaşması için ön şart koşulabileceği iddiasını da değerlendiren Kalın, "F16 programı ile ön şart deyimlerini biz de duyuyoruz. Eğer Kongre'de şart getirir ve Yunanistan'ın talebine olumlu cevap verirlerse NATO'da tarafsızlık kararını bozmuş olurlar. Biz F16 programını hava gücümüzü artırmak için alternatif olarak görüyoruz. ABD şartlar getirir ve böyle bir yaklaşım içerisinde girerse biz kendi yolumuza devam ederiz" diye konuştu. 

SURİYE MESELESİ

Suriye ile yeni toplantının bu ay içinde olabileceğini söyleyen Kalın, "Suriye ile ilgili yeni toplantının yeri ve tarihi belli değil. İran'ın bu toplantıya katılmasından memnuniyet duyarız. Bize göre katkı sağlar. Dışişleri Bakanlarımız bir tarih üzerinde görüşüyorlar. Bu ay içerisinde olabilir" ifadesini kullandı. 

Son Güncelleme:
"İrfan Fidan'ın adaylığı için bazı AYM üyelerine telefon edildi" Güncel 31 Ocak 2023 17:12
Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açtı, savcılık harekete geçti! Güncel 31 Ocak 2023 16:59
İstanbul'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu Güncel 31 Ocak 2023 16:42
CHP'nin 'Yeter, söz milletin' pankartı indirildi! Güncel 31 Ocak 2023 15:42
ÇOK OKUNANLAR
İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu! İş Bankası şubat ayı emekli promosyonu belli oldu!
2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi 2018'den sonra tüm dengeler değişti: Cumhur İttifakı'nda fırtına koparacak İstanbul anketi
mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı! mRNA tipi aşılarda korkutan yan etkiler: Almanya tazminat ödemeye başladı!
Bakan Bilgin, 'değiştirmiyoruz' dedi, EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı! EYT'liye prim şartı geldi ve iş yeri değiştirmesinin önü kapatıldı!
Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? Milyonları ilgilendiriyor: EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı?