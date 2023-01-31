Çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın açtı, savcılık harekete geçti!

TikTok üzerinden çocuğunun yanında cinsel içerikli yayın yapan H.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Sosyal medyada gündeme gelen son görüntülerde bir kadın çocuğunun olduğu odada erotik canlı yayın açtı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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