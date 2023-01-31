İstanbul'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

İstanbul'un Kartal ilçesinde yakınlarının haber alamadığı Melek Dönmez ile kızları Havvanur ve Belinay ölü bulundu. Anne ve kızlarının ölümünde doğal gaz zehirlenme ihtimalinin üzerinde duruluyor.

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İstanbul'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu

İstanbul'un Kartal ilçesinde kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bir kadının yaşadığı eve polis ekipleri çilingir yardımıyla girdi. Ekipler, evde 40 yaşındaki kadın ile iki çocuğunun cansız bedenini buldu. Şahısların doğal gaz zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybettikleri şüphesi üzerinde duruluyor.

Olay, Kartal Atalar Mahallesi’nde bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, yakınları Melek Dönmez’e (40) bir süre ulaşamayınca polise ihbarda bulundu. Polis, çilingir yardımıyla Dönmez’in yaşadığı eve girdiğinde anne Melek Dönmez, kızları Havvanur Ergay (11) ve Belinay Ergay’ın cansız bedenlerini buldu.

İstanbul'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu - Resim : 1

Anne ve kızlarının cansız bedenleri yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı. Anne ve kızlarının ölümünde doğal gaz zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruluyor. Öte yandan çevrede doğal gaz sızıntısı olup olmadığına dair inceleme başlatıldı.

İstanbul'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu - Resim : 2

Mahallelilerden Mesut Çelik, “Sabah geldiğimizde burada polisler vardı. Merak ettik acaba ne oldu diye. Sonradan duyduk, anne ve iki kız gazdan zehirlendi diye. Zaten polisler geldikten sonra ortaya çıktı. Biz de üzüldük tabii annesini tanıyorduk, görüyorduk. En son kızını elinde poşet iki tane ekmek aldığını gördüm, evine gidiyordu. Sonra bugün de bu olayı görünce bayağı bir üzüldük. 2 tane kızı vardı. Duyduğumuz kadarıyla galiba ocakta çaydanlığı unutmuşlar. Tabii onun büyük bir ihtimalle gaz sızıntısı ocağı söndürmüş. Geç saatte olduğuna göre kimse fark etmedi. Sabah eski eşi gelmişti, buradaydı. Tabii baya üzüldük. Yapacak bir şey yok Allah rahmet eylesin. Gerçekten çok üzüldük çünkü biliyorduk, görüyorduk kendilerini komşumuzdu. Eşim ve annem tanıyordu. Annem duyunca evde ağlamaya başladı” dedi.

 İstanbul'da anne ve 2 çocuğu evde ölü bulundu - Resim : 3
 
 

Kaynak: İHA

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