HKP, ÇEDES kapsamında çocukların camiye götürülmesini yargıya taşıdı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES projesine karşı tepkiler sürerken öğrenciler sabah namazı için camilere götürülmeye devam ediyor. İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES projesi kapsamında çocukları camiye götürdü. Namaz çıkışı AKP’li Çekmeköy Belediyesi çocuklara çorba dağıttı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve okul müdürleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimlerin, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma”, “görevi kötüye kullanma”, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” ve “Anayasayı ihlal” suçlarını işledikleri iddia edildi.

‘LAİKLİK’ VURGUSU

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Pınar Akbina Karaman, “Demokrasinin, bilimin ve özgürlüğün temeli olan laiklik ilkemiz, laik cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ne yazık ki her geçen gün tahrif edilmektedir. Bu konuda en büyük darbe ise eğitim sistemimize vurulmaktadır. Neredeyse her kademedeki okullarda uygulamaya başlanan ÇEDES projesi kapsamında çocuklarımız camilere götürülmekte ve bizzat din adamları okullara gelerek ABD İslamı’nı, CIA İslamı’nı, Muaviye-Yezit İslamı’nı çocuklarımıza empoze etmektedir. Halkın Kurtuluş Partisi, laiklik ilkesini her zaman savunmaya devam edecektir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında Çekmeköy'deki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, cuma namazına götürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem