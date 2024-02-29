HKP, ÇEDES kapsamında çocukların camiye götürülmesini yargıya taşıdı

HKP, İstanbul Çekmeköy’de ÇEDES projesi kapsamında çocukların camiye götürülmesine ilişkin bakan, il-ilçe milli eğitim müdürleri ve okul müdürleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Son Güncelleme:
HKP, ÇEDES kapsamında çocukların camiye götürülmesini yargıya taşıdı

Millî Eğitim Bakanlığı’nın ÇEDES projesine karşı tepkiler sürerken öğrenciler sabah namazı için camilere götürülmeye devam ediyor. İstanbul Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ÇEDES projesi kapsamında çocukları camiye götürdü. Namaz çıkışı AKP’li Çekmeköy Belediyesi çocuklara çorba dağıttı.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akhan, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve okul müdürleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede yer alan isimlerin, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma”, “görevi kötüye kullanma”, “kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi” ve “Anayasayı ihlal” suçlarını işledikleri iddia edildi.

‘LAİKLİK’ VURGUSU

Suç duyurusuna ilişkin açıklama yapan HKP avukatı Pınar Akbina Karaman, “Demokrasinin, bilimin ve özgürlüğün temeli olan laiklik ilkemiz, laik cumhuriyetimizin 100’üncü yılında ne yazık ki her geçen gün tahrif edilmektedir. Bu konuda en büyük darbe ise eğitim sistemimize vurulmaktadır. Neredeyse her kademedeki okullarda uygulamaya başlanan ÇEDES projesi kapsamında çocuklarımız camilere götürülmekte ve bizzat din adamları okullara gelerek ABD İslamı’nı, CIA İslamı’nı, Muaviye-Yezit İslamı’nı çocuklarımıza empoze etmektedir. Halkın Kurtuluş Partisi, laiklik ilkesini her zaman savunmaya devam edecektir” dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi” (ÇEDES) kapsamında Çekmeköy'deki ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, cuma namazına götürülmüştü.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
ÇEDES protokolü Halkın Kurtuluş Partisi(HKP)
Son Güncelleme:
Atatürk heykeline balyozla saldırmıştı: Tutuklandı Atatürk heykeline balyozla saldırmıştı: Tutuklandı
Hobi olarak başlamıştı... Şimdi milyonlarca TL gelir elde ediyor Hobi olarak başlamıştı... Şimdi milyonlarca TL gelir elde ediyor
Zeytinleri taze tutan yöntem buymuş! Üzerine 1 kaşık ekleyin küflenmiyor ve yumuşamıyor Zeytinleri taze tutan yöntem buymuş! Üzerine 1 kaşık ekleyin küflenmiyor ve yumuşamıyor
Uzmanı açıkladı: Araç sahipleri dikkat, kötü koku yayıyor! Araç sahipleri dikkat: Kötü koku yayıyor!
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!'
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabit tutuluyor? Dolar kuru neden sabit tutuluyor?
Sevgilisini en çok sahiplenen burçlar belli oldu Sevgilisini en çok sahiplenen burçlar belli oldu
Seçimden sonra kimse tutamayacak: Gıda, benzin ve ilaca büyük zam yolda! Seçimden sonra kimse tutamayacak: Gıda, benzin ve ilaca büyük zam yolda!
BDDK açıkladı: Konut kredisinde yeni dönem resmen başladı! Konut kredisinde yeni dönem resmen başladı!