Atatürk heykeline balyozla saldırmıştı: Tutuklandı

Sakarya'da Atatürk heykeline balyozla zarar veren zanlı tutuklandı.

Atatürk heykeline balyozla saldırmıştı: Tutuklandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline dün balyozla zarar verdiği için gözaltına alınan Y.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Akyazı Belediyesi ekipleri, zarar gören heykelin çevresini güvenlik şeridine alarak tadilat çalışması başlattı.

NE OLMUŞTU?

Akyazı ilçesinde dün, Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirmiş, olay yerine gelen ekipler şüpheli Y.U'yu gözaltına almıştı.

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