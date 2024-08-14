Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak

Hisseli tapu mirası kalan milyonları ilgilendiren karar belli oldu. Miras kalan müşterek tapuların devrine ilişkin yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Miras paylaşımı artık daha basit olacak. İşte ayrıntılar...

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Hisseli Tapuda Yeni Sistem: Miras Paylaşımı Artık Böyle Yapılacak

Önceden kardeşler arasında miras aktarımı yapılırken tüm ortakların ortak karar alması ve tapuda ortak hareket etmesi gerekiyordu. Ancak bu zorunluluk kaldırıldı. Yeni düzenlemeye göre, mirasın paylaşımı sadece yazılı anlaşmayla yapılabilecek. Sözleşmelerin noter onayı gerektirmemesi, sürecin daha hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanmasını sağlayacağı bildirildi.

MİRAS BÖLÜNME SÜRECİ DAHA HIZLI OLACAK

Mirasla ilgili yeni düzenlemeler, topluluk mülkiyeti tapu sahiplerine önemli kolaylıklar sağlıyor. Artık mirasın kardeşler arasında paylaşılmasında noter onayı gerekmiyor; hissedarlar mülkiyeti sadece yazılı muvafakat ile devredebilirler. Bu düzenleme, miras kalan malların bölünme sürecini hızlandırarak hissedarların yaşadığı sıkıntıları azalacağı açıklandı.

Hisseli tapu sahipleri için getirilen yeni kurallar, mirasın kardeşler arasında paylaşımındaki eski şartları geçersiz kılacak. Babalarından ya da aile büyüklerinden miras kalan vatandaşlar için önemli bir gelişme olarak, kardeşler arasında miras aktarımında önemli bir engel ortadan kaldırılmış oldu.

HEPSİNİN ONAYLAMASI GEREKİYOR

Müşterek tapu devri işlemlerinde, tapu ve noter işlemlerinin tamamlanması, sınırların belirlenmesi ve parselin tespit edilmesi gerekmektedir. Miras yoluyla alınan bir evin kardeşler arasında devri için sadece yazılı bir sözleşme yeterlidir. Ortakların hisselerini satmak istemeleri durumunda, ortak karar almaları ve bu kararın tüm ortaklar tarafından tapuda onaylanması gerekiyor.

Müşterek tapu devri sırasında tüm hissedarlar tapuda hazır bulunabilir veya bir avukat tarafından temsil edilebilirler. Satış işlemi tamamlandıktan sonra her hissedar, kendine düşen payı alır.

Eğer gayrimenkul tapusu imzalanırken tüm ortaklar hazır bulunamıyorsa, diğer bir seçenek olarak bir avukatın vekaletname vermesi mümkündür. Bölünme işlemi Tapu Sicili'nde yapılır, bu nedenle hisseler Tapu Sicili'nde kayıtlı bilgilere göre dağıtılır ve devredilir.

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