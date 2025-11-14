Hırvatistan’da Şehit Düşen Pilot Hasan Bahar'la İlgili Kahreden Detay: Sadece 2,5 Ay Önce...

Türkiye, askeri kargo uçağının Gürcistan'da düşmesi sonucu şehit olan 20 evladına ağlarken, acı haber bu kez Hırvatistan’dan geldi. Kaza kırıma uğrayan Orman Genel Müdürlüğü envanterine kayıtlı yangın söndürme uçağının pilotu Hasan Bahar şehit oldu. Şehit pilotla ilgili ortaya çıkan detay acıyı ikiye katladı.

Hırvatistan'da Zagreb Havalimanı'na gitmek için Rejika Havalimanı'ndan kalkış yapan ancak hava muhalefeti nedeniyle telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğü'ne ait AT-802 tipi yangın söndürme uçağı düştü. Uçağın planlı bakım faaliyeti için Hırvatistan'a gittiği öğrenildi.

PİLOT ŞEHİT OLDU

Kazada Pilot Hasan Bahar şehit oldu. Şehit Bahar'ın Avcılar'da yaşayan ailesine haber Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan tarafından verildi. Haberin ardından şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Avcılar Kaymakamı Orhan Burhan, Hasan Bahar'ın ailesine Merkez Mahallesi Fırın Sokak'taki evinde acı haberini verdi.

Şehit pilot Hasan Bahar

Anne, baba ve kardeşi ile yaşayan Pilot Bahar'ın yakınlarına başsağlığı dileyen Kaymakam Burhan, ziyaretin ardından "Aileyi bilgilendirdik. Bundan sonrasını devletimiz takip edecek. Cenazemizin ülkemize nakli ve ondan sonra da toprağa verilmesi gibi işlemleri yürüteceğiz. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

YÜREK BURKAN DETAY

Öte yandan şehit pilot Hasan Bahar'ın, daha önce de bir kazadan yaralı kurtulduğu ortaya çıktı. Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesine sıçrayan orman yangınına müdahale eden pilot Hasan Bahar’ın kullandığı yangın söndürme uçağının geçen 29 Ağustos günü, Yatağan'a bağlı Hacıbayramlar Mahallesi'nde kaza kırıma uğradığı, zorunlu iniş yapan uçağın pilotu Bahar'ın kazadan yaralı olarak kurtulduğu öğrenildi. Hasan Bahar bu olaydan yaklaşık 2,5 ay sonra ise şehit düştü.

