Türkiye 20 Şehidine Ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetlerinden Skandal Paylaşım! Tepki Gelince Sildiler

Türkiye, Gürcistan–Azerbaycan sınır hattında yaşanan elim kazada 20 askerini şehit vermenin derin üzüntüsünü yaşarken, Yunanistan Hava Kuvvetleri’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım büyük tepki topladı.

Yapılan paylaşımda, Türkiye’nin kazada kaybettiği askerlerin bulunduğu uçakla aynı model olan "C130" tipi askeri kargo uçaklarına ait görsellere yer verildi. Sosyal medya üzerinden yapılan bu paylaşımda, uçak fotoğraflarının altına hiçbir hassasiyet gösterilmeden "Günün fotoğrafı" notu düşülmesi, kamuoyunda infial yarattı. Paylaşım, şehit haberinin yankıları sürerken yapılınca tepki daha da büyüdü.

TEPKİLER SONRASI FOTOĞRAF SİLİNDİ

Yunanistan’ın bu duyarsız paylaşımı Türkiye’de büyük tepkiyle karşılandı. Yoğun kınama mesajlarının ardından Yunan Hava Kuvvetleri geri adım atmak zorunda kaldı. Kısa süre sonra skandal paylaşım hesabından tamamen kaldırıldı.

ZAMANLAMA DİKKAT ÇEKTİ

Tepki çeken paylaşımın, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın seçildikten sonraki ilk resmi ziyaretini Ankara’ya gerçekleştirdiği gün yapılması da dikkatlerden kaçmadı.

BAŞSAĞLIĞI MEKTUBU YAYINLADILAR

Tepkilerin ardından Yunan Hava Kuvvetleri, paylaşımı silerek Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı tarafından kaleme alınan başsağlığı mektubunu yayınladı.

AK PARTİ’DEN SERT TEPKİ: HADDİNİZİ BİLİN

Olayın ardından Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan’a şifahi nota vererek tepkisini diplomatik yollardan da iletti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Yunanistan Hava Kuvvetlerinin ABD merkezli X platformundaki paylaşımına sert tepki gösterdi. Acar, “C130” tipi uçak fotoğraflarının İngilizce "günün fotoğrafları" notuyla paylaşılmasını alıntılayarak şu ifadeleri kullandı: "Haddinizi bilin. Yoksa bildiririz. Bunu iyi bilirsiniz."

