Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Olan Pilot İçin Başsağlığı Mesajı

Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da düşmesi sonucu pilot şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit pilot için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Olan Pilot İçin Başsağlığı Mesajı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hırvatistan’da bulunan telsiz irtibatı kesilen Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığını ve pilotun şehit olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit pilot için taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu akşam Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme uçağının Hırvatistan’da maalesef düştüğü haberini aldık. Bir pilotumuzun şehit olduğu bu elim kazadan derin bir üzüntü duyuyor; şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, ülkemize ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

