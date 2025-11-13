Orman Genel Müdürlüğü'ne Ait Uçak Düştü! Pilot Şehit Oldu
Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait yangın söndürme uçağı Hırvatistan’da düştü. Bakan İbrahim Yumaklı pilotun şehit olduğunu açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Orman Genel Müdürlüğümüze ait 2 adet AT802 yangın söndürme uçağımız, Hırvatistan Zagreb’te planlanmış olan bakım faaliyeti için 12 Kasım Çarşamba günü saat 10:24’te Çanakkale’den hareket etmiştir. 2 uçak meteorolojik şartlar sebebiyle geceyi Hırvatistan Rejika Havaalanı’nda geçirmiş, bugün (13 Kasım 2025 Perşembe) TSİ 17:38’de Zagrep Havaalanı için kalkış yapmasını müteakip, hava muhalefeti sebebiyle tekrar Rejika Havaalanı’na dönüşe geçmişlerdir. Dönüş rotası esnasında bir uçağımız Rejika Havaalanı’na inmiş, ancak diğer uçakla TSİ 18:25’te telsiz irtibatı kesilmiştir. Görevli pilotumuza ve uçağa ulaşmak için Hırvatistan birimleriyle koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.
Konu hakkında detaylar netleşince kamuoyuna bilgilendirmelerimiz devam edecektir."
