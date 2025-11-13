Süreç Komisyonunun 17. Toplantısının Tarihi Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yeni toplantı tarihi belli oldu. Daha önce 13 Kasım 2025 Perşembe günü yapılacağı açıklanan 17. toplantı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağının Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşmesi ve olayda 20 personelin hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti. Komisyonun, 18 Kasım Salı günü yeniden bir araya geleceği bildirildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak. Üç ismin, terör örgütü PKK’nın silah bırakma sürecine ilişkin son gelişmeler ve sahadan gelen güncel raporlar hakkında komisyona bilgi sunmaları bekleniyor.

Ayrıca, toplantının basına açık yapılıp yapılmayacağına ilişkin kararın oylama sonucunda netleşeceği öğrenildi.

