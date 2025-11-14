Şehitlerimiz İçin Ankara'da Tören! Türkiye Evlatlarını Son Yolculuklarına Uğurluyor
Gürcistan’da düşen askeri uçakta şehit olan 20 kahraman askerimizin naaşları, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin ardından Mürted Hava Üssü’ne götürüldü. Mürted Hava Meydanı Komutanlığında şehit askerler için devlet töreni düzenlendi. Törenin ardından şehitlerimiz Türk bayraklarına sarılı tabutlar, dualar ve gözyaşları eşliğinde memleketlerine uğurlanacak.
Azerbaycan’dan Ankara’ya dönüş yolunda Gürcistan’da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerimizin naaşları, Ankara’daki Adli Tıp Kurumu’ndaki kimlik tespit ve inceleme işlemlerinin ardından polis konvoyu eşliğinde kurumdan ayrıldı.
Gerçekleştirilen arama-kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından, şehitlerimizin naaşları dün akşam Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A-400M tipi uçakla Gürcistan’dan Ankara’ya getirildi. Mürted Havalimanı’na yapılan inişin ardından, cenazeler Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.
Cenazelerin Adli Tıp’a sevki sırasında güzergah boyunca trafik polisleri konvoya asker selamı verdi. Vatandaşlar ise ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyerek, “Vatan size minnettar” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.
ANKARA'DA TÖREN DÜZENLENDİ
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan 20 kahraman askerimizin naaşları için Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören yapılıyor. Şehitlerimizin naaşları tören sonrası defin yerlerine uğurlanacak.
Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve devlet erkânı, şehit aileleri, siyasiler ile TSK komutası katılıyor.
ŞEHİTLERİMİZE VEDA EDECEĞİMİZ KENTLER
Şehit Hv. Plt. Yb. Gökhan Korkmaz İstanbul'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Serdar Uslu Bursa'da, Şehit Hv. Plt. Bnb. Nihat İlgen Kayseri'de, Şehit Hv. Plt. Ütğm. Emre Mercan Eskişehir'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Nuri Özcan Karabük'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Ümit İnce Ankara'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Burak Özkan Niğde'de, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Hamdi Armağan Kaplan Amasya'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Akın Karakuş Sakarya'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. İlker Aykut Tekirdağ'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Emrah Kuran Muğla'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Bçvş. Ramazan Yağız Bursa'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Emre Altıok Samsun'da, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. İlhan Ongan Bilecik'te, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Berkay Karaca Kırklareli'nde, Şehit Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği Çorum'da, Şehit Hv. İkm. Asb. Kd. Çvş. Ahmet Yasir Kuyucu Konya'da, Şahit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Cem Dolapci Ankara'da ve Şehit Hv. Ulş. Uzm. Çvş. Emre Sayın Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlanacak.
Kaynak: AA-DHA-İHA