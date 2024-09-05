Hırsız Akraba Çıktı: Kopyaladığı Anahtarla Evi Soydu!

Zeytinburnu'nda akıllara durgunluk veren bir hırsızlık yaşandı. Akrabasının evinin anahtarını kopyalayan şahıs, evdeki 1 kilo 100 gram altın ve 950 doları çaldı.

Son Güncelleme:
Hırsız Akraba Çıktı: Kopyaladığı Anahtarla Evi Soydu!

Olay, 2 Eylül Pazartesi günü Zeytinburnu Gökalp Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre yabancı uyruklu M.N.A. geçtiğimiz haftalarda akrabasının evine misafirliğe giderek evin yedek anahtarını çaldı. M.N.A. çaldığı anahtarı kopyalayıp asıl anahtarı eve bıraktı. Daha sonra gözlem yapan şüpheli akrabalarının misafirliğe gittiği gün tanınmamak için kafasına kask takıp eve girdi.

Hırsız Akraba Çıktı: Kopyaladığı Anahtarla Evi Soydu! - Resim : 1

M.N.A. girdiği evden 1 kilo 100 gram altın ile 950 dolar para çalıp kaçtı. Eve döndüklerinde eşyalarının olmadığını fark eden aile durumu polis ekiplerine bildirdi.

Hırsız Akraba Çıktı: Kopyaladığı Anahtarla Evi Soydu! - Resim : 2

Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Şüphelinin kimliğini tespit eden ekipler yaptıkları çalışmanın ardından şüpheliyi çaldıkları eşyalarla birlikte yakaladı. Şüpheli M.N.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsız Akraba Çıktı: Kopyaladığı Anahtarla Evi Soydu! - Resim : 3

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk 4 Yaralı Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk 4 Yaralı
Vantilatörü O Yöne Çevirin, Evinizin Çok Daha Fazla Serinlemesini Sağlayacak Vantilatörü O Yöne Çevirin, Evinizin Çok Daha Fazla Serinlemesini Sağlayacak
Valilik Açıkladı: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti İstanbul'da Okul Saatleri Değişti
Anneannesini Öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in Oğlu İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi Anneannesini Öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in Oğlu İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi
Temizlik İşçilerinden Kendilerini Selamlayan Çocuğa Hediye Jesti Temizlik İşçilerinden Kendilerini Selamlayan Çocuğa Hediye Jesti
70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti 70 Yaşında Ağaçtan Düştü, Hayatını Kaybetti