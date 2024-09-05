Otomobil Takla Attı: 2'si Çocuk 4 Yaralı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesi çıkışında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ş., idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Takla atan araç ardından şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü ile birlikte R.Ş. (43), A.A.Ş. (11) ve E.Ş. (9) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA