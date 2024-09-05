Anneannesini Öldürmüştü! Abdüllatif Şener'in Oğlu İçin Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Çankaya ilçesindeki Güvenevler Mahallesi'nde oturan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Bedirhan Şener, 31 Temmuz'da babası Abdüllatif Şener ile kendisini ziyarete gelen annesi Berrin Şener ve anneannesi Leyla Çetiner'e kapıyı açar açmaz tabancayla ateş etti. Leyla Çetiner, hayatını kaybetti.

Bedirhan Şener, polis tarafından gözaltına alındı. Şener hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'nde gözetim altına alınmasına karar verildi.

'AKIL HASTALIĞI YOK'

Gözlem süresinde hazırlanan raporda Şener'in cezai sorumluluğunu etkileyecek şiddet ve mahiyette akıl hastalığının ya da zayıflığının bulunmadığı ve işlediği iddia edilen suç ile ilgili olayın hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabildiği belirtildi. Şener, 29 Ağustos’ta tutuklandı.

Şener hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. İddianamede Bedirhan Şener'in ‘üst soya karşı kasten öldürme’, ‘üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıla kadar hapsi istendi.

Düzenlenen iddianame Ankara 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şener 24 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Kaynak: DHA