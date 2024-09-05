Valilik Açıkladı: İstanbul'da Okul Saatleri Değişti

Yeni eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlayacak. 2 Eylül Pazartesi günü anaokulu ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası kapsamında okullar açılmıştı. Tüm sınıflar için eğitim başlamadan hemen önce İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamayla pazartesi gününe özel olarak okul saatlerinin değiştiğini duyurdu. Bu karara göre İstanbul'daki öğrenciler pazartesi ilk derse saat 10.00'da başlayacak ve 15.00'te okuldan çıkacak. Bu karara gerekçe olarak ise beklenen trafik gösterildi.

'16 BİN ÖĞRENCİ SERVİSİ TRAFİĞE ÇIKACAK'

İstanbul Valiliği'nden karara ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2024 - 2025 Eğitim öğretim yılı, 09.09.2024 Pazartesi günü başlayacak. İstanbul'da resmi ve özel okullarımızda 2 bin 685 öğrencimiz eğitim öğretime başlayacak olup bu öğrencilerimizden 715 bin 835'i ilk kez yeni okullarında eğitim-öğretime başlayacaklardır.

Okulların açılmasıyla birlikte 16 bini aşkın öğrenci servisi trafiğe çıkacaktır. Servis araçları ve velilerimizin ilk günlerde yaratacağı sirkülasyonun, şehir trafiğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olacağı değerlendirilmektedir.

Bu nedenle İstanbul'daki tüm okullarda okulların açılacağı 09.09.2024 Pazartesi günü eğitim öğretimin 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: Gerçek Gündem