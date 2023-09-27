Hiram Abas ile videosu gündem olmuştu: Uğur Dündar'dan o görüntülerle ilgili açıklama

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar’ın, bir suikast sonucu öldürülen ‘Bay Pipo’ lakaplı ünlü MİT’çi Hiram Abas’tan silahla atış eğitimi aldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Ortaya çıkan görüntülerde Abas’ın, ağzında piposuyla Dündar’a silahı nasıl tutacağını, nasıl ateş edeceğini ve ateş ederken nelere dikkat edeceğini anlattığı görülüyor.

DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA

Gündeme gelen görüntülerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı:

80'li yıllar. Birçok kez yazdığım gibi haberlerim nedeniyle ölüm tehditleri alıyorum. Bir gün ruhsatlı silahımla poligona gittim. Baktım Devlet Bakanı Güneş Taner de orada. Yanında MİT Müst.Yardımcılığından emekli olan ve daha sonra teröristlerin şehit edeceği Hiram Abas da var+

Rahmetli benim atış yaptığımı görünce yanıma geldi ve acemisi olduğum silah kullanımı hakkında "öyle tutma,şöyle tut" gibi bir şeyler söyleyip gitti. Aradan 40 yıl geçtikten sonra o birkaç dakikalık görüntüler "Uğur Dündar'ı MİT eğitti" gibi yalanlarla servis edildi. Gülüyorum

HİRAM ABAS KİMDİR?

Hiram Abas, 1932 yılında İstanbul’da doğmuştur. Tam adı Mustafa Hiram Abas’dır. Hiram Abbas'ın ailesi, İran'da Güney Azerbaycan'dan gelerek Türkiye'ye yerleşti. Anne tarafından dedesi, Osman Hamdi Bey'in yeğeni olan eski müzeler umum müdürü Mübarek Galip Eldem ve anneannesi Munise Eldem'dir. Babası kaptanlık yapan Hilmi Abas, annesi Fatma Roksan Abas'tır.

İstanbul’da Saint Joseph Lisesinden mezun oldu. 1957 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesi’ni bitirdikten sonra, aynı yıl yedek subay olarak askerlik hizmetini yaptı. Terhis olduğunda MİT'te göreve başladı. 18 Mayıs 1967 tarihine kadar İstanbul’da müfettiş yardımcılığı ve sorgu müfettişliği yaptı. 1965 yılında ABD'ye gönderilen Abas, 4 yıl süreyle eğitim CIA'da gördü. Sorgulama ve istihbarat konulanda uzmanlaştı. Müfettişlik görevinden sonra askerliğini yedek subay olarak yaparken MİT’te çalışmaya başlayan Hiram Abas, ABD'den döndükten Batum, Atina ve Beyrut’ta görev yaptı. 1970'e kadar Beyrut'ta bulundu. 12 Mart muhtırasından sonra İstanbul'da Orgeneral Faik Türün'ün operasyonlarını yönetti ve ünlü Ziverbey Köşkü sorgulamalarında bulundu.

Özellikle ASALA ile mücadelede resmi ve gayri-resmi operasyonlarda etkin rol aldığı bilinmektedir.

Aydınlık Gazetesi'nin ileri sürdüğüne göre 1972 yılında Fındıkzade'de Dev-Genç'in maliyecisi Ziya Yılmaz'ın yakalandığı operasyonda yaralandı. THKP-C liderlerinden Ulaş Bardakçı'nın öldürüldüğü çatışmadaki operasyonu yönettiği de söylenir.

12 Mart 1971 döneminde MİT’te etkin görevlerde bulunan Hiram Abas, 12 Eylül darbesinden önce 1980 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı. Dönemin TİSK Genel Başkanı Halit Narin’in yanında çalıştı.

1983 yılında ikinci kez MİT’e dönen Hiram Abas, Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde Suriye'ye yaptığı resmi geziye katıldı. Ve bu ülke istihbarat yetkilileriyle bölücü örgütler konusunda görüşmelerde bulundu.

1986 Ağustos’unda Hayri Ündül’ün MİT Müsteşarlığı’na getirildiği dönemde MlT Müsteşar Yardımcılığı'na getirildi.

1988 yılında yayımlanan MİT raporu olayında sorumlu görülerek, raporu kaleme alan Mehmet Eymür ve Korkut Eken ile birlikte pasif göreve alınmak istenince, ikinci kez teşkilattan ayrıldı.

Hiram Abas, Amerikan silah firmalarının Türkiye temsilciliğini yapan bir şirkette çalışırken 26 Eylül 1990 sabahı işine gitmek için yola çıktığında uğradığı suikastta yaşamını yitirdi. Evinin yakınlarında, belediye işçisi gibi giyinmiş kişilerin açtığı çapraz ateşin ortasında kalan Hiram Abas, olay yerinde öldü.

Hiram Abas, 26 Eylül 1990 tarihinde İstanbul’da 58 yaşında ölmüştür.

Hiram Abas, Gülşen Abas ile evli idi. Cengiz Abas adında oğlu ve Cenan Abas adında kızı vardır.

1999 yılında gazeteci yazar Soner Yalçın, Hiram Abas hakkında “Bay Pipo” adlı bir araştırma kitabı yazmıştır.