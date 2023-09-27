Gaziantep’te 108 tutuklama

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, temmuz-ağustos-eylül aylarında fıstık bahçelerinin güvenliğini sağlamak ve hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla adli ve mülki makamların koordinesinde Jandarma Asayiş Timleri ve takviye Jandarma Komando Timleri ile karadan, dronlarla havadan operasyonlar düzenledi.

Halkın önemli geçim kaynaklarından olan Antep fıstığı hasat döneminde meydana gelebilecek hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla ayrıca 17 yol kontrol noktası oluşturuldu. Bu çerçevede Jandarma Asayiş Timleri, Jandarma Komando Timleri ve güvenlik korucuları ile 13 bin 680 devriye faaliyeti icra edildi.

“17 MİLYON 314 BİN 642 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR”

Gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde 204 bin 197 şahıs sorgulanırken, 785 bin 427 dönüm fıstık bahçesi kontrol edildi. 701 bin 318 araç kontrol edilirken, 94 iş yeri denetlenerek, 10 bin 228 araca toplam 17 milyon 314 bin 642 TL idari para cezası uygulandı. 204 sürücü belgesi geri alınarak, bin 414 araç trafikten men edilirken, 370 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Antep fıstığı hırsızlarına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 370 şahıstan 108’i, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. 262’si şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA