ABD'de Apple mağazası yağmalandı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde, dün yerel saatle 20.00 sıralarında bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası ile Lululemon ve Foot Locker gibi giyim mağazalarını yağmaladı.

Son Güncelleme:

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Apple mağazası ve giyim mağazalarını yağmalandı.

ABD’nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde dün yerel saatle 20.00 sıralarında mağazalar yağmalandı. Bisikletli ve maskeli en az 100 kişiden oluşan bir grup, Apple mağazası ile Lululemon ve Foot Locker gibi giyim mağazalarını bastı.

Mağazalardan ürünleri alıp kaçmaya çalışan yağmacılar ve polis arasında arbede yaşanırken, bazı polislerin sert müdahalede bulunduğu görüldü.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Polis tarafından yapılan açıklamada, en az 20 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı, olay yerinde 2 silahın ele geçirildiği belirtildi.

Öte yandan, Philadelphia’da bir mahkeme dün, geçtiğimiz ay 27 yaşındaki Eddie Irizarry’i bulunduğu araçta öldüren polis memurunu suçsuz bulmuştu.

Polis tarafından yapılan açıklamada, yağmalama olayının Irizarry’nin ölümüyle bağlantılı olmadığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Apple
Son Güncelleme:
Asla ısıtmayın. Tüketilince 1 kaşığı bile zehirlemeye yol açıyormuş... Asla ısıtmayın. Tüketilince 1 kaşığı bile zehirlemeye yol açıyormuş...
Bakan Koca'dan bir Eris varyantı açıklaması daha: 'Kapanma söz konusu değil' Bakan Koca'dan bir Eris varyantı açıklaması daha
16 ilde uyuşturucu operasyonu: İşte İstanbul ayağının ayrıntıları 16 ilde uyuşturucu operasyonu: İşte İstanbul ayağının ayrıntıları
Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor... Dr. Ender Saraç'tan hafıza güçlendiren çay önerisi! 1 bardağı beyne direkt etki ediyor...
ÇOK OKUNANLAR
Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı Ekim'de hayatı değişecek 6 burç açıklandı
Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo Depremin yıktığı Hatay'da son anket: İşte bu pazar seçim olsa yaşanacak senaryo
Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar Erdoğan açıkladı, liste kesinleşti: İşte gençlerin vergisiz alabileceği telefonlar
Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı! Ek MTV iptali için 3 farklı senaryo: Para iadesinde 6 Eylül detayı!
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu Şeyma Subaşı ile Meedo'nun boşanma sebebi belli oldu