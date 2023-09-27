16 ilde uyuşturucu operasyonu: İşte İstanbul ayağının ayrıntıları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyonkarahisar, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere 16 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 99 şahsın yakalandığını duyurmuştu. Operasyonun İstanbul ayağının detayları ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında yurt dışından sentetik ecza hap yapımında kullanılan maddelerin getirildiği ve birleştirilerek tablet haline dönüştürüldüğü belirlendi. Tablet haline getirilen hapların İstanbul genelinde torbacılara dağıtımı yapılarak piyasaya sürüleceği tespit edildi. Uyuşturucunun ayrıca farklı illere de gönderileceği belirlendi.

İŞ YERİNE ŞÜPHE ÇEKMEMEK İÇİN SPOT DÜKKAN SÜSÜ VERMİŞLER

Sarıyer’de hap basılan iş yerine şüphe çekmemek adına spot dükkan süsü verildiği belirlendi. Ayrıca dükkanda, antidepresan özelliği bulunan yeşil reçeteyle satılan hapların yasa dışı olarak basıldığı tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 26 Eylül’de iş yeri ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde ve bir araçta yapılan aramalarda ise; 250 bin adet sentetik ecza hap, kapsüllere doldurulmak üzere hazırlanmış 60 kilo 500 gram sentetik ecza hap tozu, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet fişek, 500 bin adet boş sentetik ecza kapsülü ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkındaki işlemlere devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İHA