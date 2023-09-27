AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak geliyor

AKOM'dan yapılan uyarıya göre, İstanbul'da sağanak yağış beklenirken, sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

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AKOM uyardı: İstanbul'a sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM’dan yapılan açıklamaya göre, gece saatlerinden sonra Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere sağanak ve gök gürültülü yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

Ayrıca açıklamaya göre, İstanbul'da bu hafta boyunca çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hâkim olması, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması öngörülüyor.

Bulutlu bir gökyüzü ve rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla fırtına şeklinde (20-50km/s) esmesi beklenirken, rüzgârlar nedeniyle yarından itibaren sıcaklıkların 23-25 derece aralığında mevsim normalleri civarı ve altında seyredeceği tahmin ediliyor.

SEL VE TAŞKIN UYARISI

Sel ve taşkın uyarısında bulunulan açıklamada, "Sonbahar mevsiminde kara ile deniz suyu sıcaklık farkı nedeniyle yağışın şiddeti ve miktarı sel veya taşkınlara sebep olabiliyor" denildi.

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İstanbul Sağanak yağış
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