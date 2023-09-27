Kadın fobisinde son perde: 'Davetiyede annenin adının yazmasına ne gerek var? Babayı yazın yeter'

Her fırsatta kadının sosyal hayattaki yerini elinden almak isteyen yobazlar, bu defa düğün davetiyesinde kadının adının yazılmasına gerek olmadığını savundu.

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Kadının sosyal hayattaki yeri ve önemini bir türlü kabul etmek istemeyen yobazlar, bu kez de düğün davetiyesinde annenin adının yazmaması gerektiğini söyledi. İlahiyatçı Cemil Kılıç'ın paylaştığı bir videoda konuşan Eski Konya müftüsü Tahir Büyükkörükçü'nün oğlu olan Abdurrahman Büyükkörükçü "Davetiyede annenin adının yazmasına ne gerek var? Neden herkese annenin adı ilan ediliyor? Babanınki yazsa yeter." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada dolaşıma giren videoda, Büyükkörükçü şu ifadeleri kullanıyor:

"Düğünlerde illa (davetiyeye) annenin de adı yazıyor. Ne gerek var. Babanın adını yazın kafi. Yok efendim eşitlik var alemde... Neyse geçtik... Onun da adı yazılacakmış yahu. Niye ilan ediyorsun aleme be... Başkaları senin hanımının ismini niye biliyor?"

Kılıç videoyu ""Düğün davetiyelerine annenin adı niye yazılıyor? Başkaları senin hanımının adını neden biliyor?" Yazık! Bunlara kalsa kadını tümüyle silecekler yaşamdan..." ifadeleriyle paylaştı.

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