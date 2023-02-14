Hiçbir binası yıkılmayan müteahhit: 'O.. çocuğu 300 milyar ceza yazdı bana'

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Malatya’da hiçbir binasının yıkılmadığını dile getiren müteahhidin sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Hiçbir binası yıkılmayan müteahhit: 'O.. çocuğu 300 milyar ceza yazdı bana'

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede geniş çaplı bir yıkıma neden oldu. Türkiye 6 Şubat sabahında korkunç bir güne uyanırken depremden etkilenen 10 ilde binlerce bina enkaza dönüştü.

Göçük altında kalan vatandaşların kurtarılması için mücadele devam ederken binaları yapan müteahhitlerin bir kısmı tutuklandı. Malatya’da yaptığı binaların yıkılmadığını iddia eden bir müteahhidin sözleri sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

“SİZE MADALYA VERECEĞİZ DİYORLAR”

Depremlerin ardından ayakta kalmayı başaran binalarının önünde konuşan müteahhit, "Şimdi beni arıyorlar 'Size madalya vereceğiz' diyor. O…. çocuğu 300 milyar ceza yazdı bana o zaman. Süsü püsü yok diye. Şimdi süslü püslüler hep döküldü" dedi. Müteahhit projelerinin hala kendisinde olduğunu iddia ederek kolonları sağlam bir şekilde yaptığını belirtti.

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