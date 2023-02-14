Adalet Bakanlığı: 10 ilde 350 savcı görevlendirdi

Adalet Bakanlığı, "Hakimler ve Savcılar Kurulu depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi. Deprem bölgesine adli hizmetleri yürütmek üzere 809 zabıt katibi, fotoğrafçı ve tekniker görevlendirildi" açıklamasında bulundu.

Adalet Bakanlığı: 10 ilde 350 savcı görevlendirdi

ANKARA (AA) - Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca (HSK) depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirildiğini, ayrıca deprem bölgelerine 363 uzman doktor, otopsi teknikeri ve biyoloğun gönderildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalara ve görevlendirilmelere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakimler ve Savcılar Kurulu depremden etkilenen 10 ilde 350 savcı görevlendirdi. Deprem bölgesine adli hizmetleri yürütmek üzere 809 zabıt katibi, fotoğrafçı ve tekniker görevlendirildi. 1100 infaz ve koruma memuru deprem çalışmaları kapsamında bölgede görevlendirildi. Bilirkişilik desteği sağlamak ve sağlık çalışanlarına destek için Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Malatya, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır ve Adana'ya toplam 363 uzman doktor, otopsi teknikeri ve biyolog görevlendirildi."

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı arama ve kurtarma ekibi CEKUT'un 326 kişiden oluşan 19 ekiple 6 Şubat'tan itibaren deprem bölgelerinde çok sayıda vatandaşı kurtardığı belirtilen açıklamada, Adalet Bakanlığına bağlı Ankara, Antalya, İstanbul, Yozgat, Erzurum, Rize, Eskişehir, Denizli, Erzincan ve Iğdır'daki eğitim tesislerinde 2 bin 238 depremzedenin konakladığı bildirildi.

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Kaynak: AA

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