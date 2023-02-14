Depremden sonra yeni önlem: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek

Depremden sonra alınan önlemlere bir yenisi eklendi. BDDK, temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi. Bu adamın kartı çalınan ya da kaybolan insanların endişelerini gidermesi bekleniyor.

Depremden sonra yeni önlem: Temassız kartların ilk kullanımında şifre istenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

ÇALINTI KART ÖNLEMİ

BDDK'den bankalara iletilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür."

Kaynak: AA

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