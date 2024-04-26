"Her Malatyalının büyükşehirden 30 bin TL alacağı var"

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, seçimlerden sonra Malatya’nın gerçekten sahipsiz kaldığını söyledi.

Yıldız, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanları için 'halef ve selef başkanlar' diyerek belediyenin ne kadar borcu olduğu konusunda hemfikir olmadıklarını söyledi.

Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Malatya Büyükşehir Belediyemizde görevi devreden AKP’li Belediye Başkanına göre 8 milyar TL civarında; görevi devralan AKP’li belediye başkanına göre ise toplam borç 17 milyar TL civarında borç var. Hangi AKP’liye inanacağız, hangi AKP’liye güveneceğiz? Malatya şu anda bunu düşünüyor. Peki, bu fark öyle küçük bir fark mı? Tabi ki değil. Yaklaşık 9 milyar civarında devasa bir rakamdan bahsediyoruz. Malatya’nın nüfusunun 600 bin olduğunu düşünürsek her Malatyalıya 30 bin TL verecek bir paradan bahsediyoruz. Her Malatyalının 30 bin TL’sinin hesabını Malatya Büyükşehir’den sormak istiyoruz. Bu parayla deprem bölgesindeki şehrimizde 3 bin tane ev yapılırdı. Malatya zaten belirsizliğin şehri, başkenti olmuştu, sahipsiz kalmıştı. Vatandaşın deprem sonrası bunca derdi içinde Malatya kamuoyunu yeni bir tartışmaya yeni bir belirsizliğe Malatya kamuoyunu oyalayan yeni bir sürece imza atan AK Parti’nin liyakatsizliği bir defa daha Malatya’yı meşgul ediyor.

'MALATYALININ AKLIYLA ALAY EDİYORLAR'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in belediyeyi büyük bir borçla devr aldığını söyleyen Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sami Er, belediyeyi büyük bir borç batağı içinde devr aldıklarını, personel maaşlarını bile ancak kredi çekerek ödediklerini söylüyor. Diğer yandan ise Selahattin Gürkan böyle bir borç yükünün olmadığını, nerdeyse Belediye’yi kasası dolu şekilde bıraktığını iddia ediyor. Bu durum Malatya halkının aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Malatyalının aklıyla hiç kimse alay edemez. Hiç kimsenin haddine değildir. En basit bir bakkal işletmesinde bile kar-zarar yada alacak verecek hesabı yapılabiliyorken Malatya Büyükşehir Belediyesi gibi yüzlerce bürokratı olan devasa bir kurumda birbiriyle çelişen rakamların havada uçuşması akılla izah edilebilir bir şey değildir. Sami Er önümüzdeki 5 yılın bugünden başarısızlığını sığdıracak bir bahane mi arıyor, yoksa gerçekten hepimizin ortak malı olan Büyükşehir belediyemiz gerçekten büyük bir borç batağı içinde mi merak ediyoruz."

Kaynak: ANKA