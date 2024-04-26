37 kiloya düşmüştü: Nihal Candan tahliye edildi

Yeme hastalığı olduğu için 37 kiloya düşen, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 aydır tutuklu bulunan Nihal Candan sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

37 kiloya düşmüştü: Nihal Candan tahliye edildi

Fenomenlere karşı 2023 yılında düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarında Nihal ve Bahar Candan kardeşler de bir takım suçlamalarla karşı karşıya kalmıştı.

Ucuz otomobil vaadiyle birçok kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir şebekeyle ilişkileri olduğu belirtilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştüğü söylenmişti.

Sağlık sorunları yaşayan ve durumu kötüye giden Nihal Candan, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından tahliye edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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