Her Gün Binlerce Kişi Geçiyor! İzmir'deki Facianın Ardından Eminönü'nde Aynı Korku

İzmir'de 2 kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayın ardından İstanbul'da da bakımsız kalan elektrik kabloları vatandaşlardan tepki çekti.

İstanbul'un Fatih ilçesinin Eminönü semtinde binlerce kişinin her gün alışveriş yapmak için geçtiği bir sokakta bulunan dükkanının üzerindeki elektrik kablosunun bir kısmının koptuğu görüntüyü sosyal medyada paylaşarak tepki gösteren esnaf Murat Kaymaz, "Dün rüzgarda kablo söküldü. Taşlar da yere döküldü, karşıdaki dükkanın tentesi tutuyordu sadece. Tente olmasa, kabloyu tutan ok gibi demirler var, onu da geçtim üstünde elektrik akımı var. Elektriği görünce aklıma direkt İzmir geldi. İzmir'deki olay daha yeni yaşandı 2i vatandaşımızı kaybettik. İnşallah burada da böyle bir olay yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

'BURADA DA ÖYLE ÖLECEKLER'

Esnaf Kaymaz, sosyal medyada paylaştığı videoda yaşanan olayı, "Kablo şimdi bir kopsa sokak komple elektrik olacak. Boğaziçi EDAŞ'a da bilgi verdik. Hepsini arıyoruz. Kablo, taşlarla birlikte duvardan çıkmış. Ucunda elektrik de var, düşse İzmir'de insanlar öldü ya, aynı öyle burada da ölecekler" şeklinde aktardı.

'KABLONIN BAĞLI OLDUĞU TAŞLAR SÖKÜLDÜ'

Esnaf Kaymaz, "Dün, rüzgardan fırtınadan dolayı elektrik kablosunun bağlı olduğu taşlar söküldü. Burası kalabalıktı. Pazar günleri çarşımız çok kalabalık olur. Taşlar aşağı düşünce elektrik çıktığını gördüm ve aklıma İzmir’deki olay geldi. Korktuk, gerekli yerleri aradık. Durum bu korkuyoruz. Bakın kabloyu yalnızca karşı dükkanın tentesi tutuyor. Orada ok gibi demirler var, onu da geçtim. Elektrik akımı var, ihmalkarlık var" diye konuştu.

'AKLIMIZA İZMİR'DEKİ OLAY GELDİ'

Esnaf Kaymaz konuya ilişkin tepki gösterirken, “Taşlarla beraber geldi düştü, elektrik de olunca. Direkt, aklımıza İzmir’deki olay geldi. İki vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah korusun burası oradan daha da kalabalık bir cadde, ya birilerine bir şey olsa? Yeni İzmir’deki olayı yaşadık, inşallah burada da böyle bir şey yaşanmaz" dedi.

'BURADA DA ÇOK VAR, RASTLIYORUM

Eminönü’ne alışveriş için gelen ve caddedeki üstü parke taşıyla örtülmüş bir kablo aksamı hakkında konuşan Murat Demircan ise, "Ben İzmir’deki olayı gördüm ve çok üzüldüm. Beni endişelendirdi. Belediye ve taşeronlarda sorumsuzluk diz boyu, ilgilenmiyorlar. İzmir’de de muhtemelen böyle bir şey oldu. İzmir’de de daha önce şikayet edilmiş ama çözülmemiş. Burada da çok var, rastlıyorum" ifadelerini kullandı.

'SEL OLSA BURADA DA YAŞANIR'

Demircan, "Rastlamam bir şeyi değiştirmiyor. Şimdi gördüm, birazdan bir yağmur olsa sel olsa muhtemelen İzmir’dekinin benzeri burada da olur. Çünkü bakın koli bandıyla kapatmışlar maalesef. Zaten, öylesine yaşıyoruz; Allah dostluğuna" diye konuştu.

Kaynak: DHA