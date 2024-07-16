İki Çocuğun Ölümüne Neden Olmuştu: Tutuklandı
Mardin'de 2 çocuğun öldüğü kazada yeni bir gelişme yaşandı. Adliyeye sevk edilen ölümlü kazaya sebebiyet veren N.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin çarpması sonucu 2 çocuğun öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Artuklu ilçesi Vali Ozan Caddesi'nde meydana geldi. N.Ç'nin kullandığı 34 JZ 0089 plakalı otomobilin çarpması sonucu İbrahim Halil Bumanhan (10) ve Orhan Kemal Duva (10) hastanede hayatını kaybetti.
Gözaltına alınan sürücü N.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen N.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İHA