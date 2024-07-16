2 Çocuk Babası, Evde Ölü Bulundu

Denizli'de bir apartmanın ikinci katında yaşayan 2 çocuk babası, evde ölü bulundu.

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2 Çocuk Babası, Evde Ölü Bulundu

Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Fesleğen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İstiklal Caddesinde bulunan bir apartmanın ikinci katında yaşayan Cemil Eviyakınoğlu'ndan dün akşamdan beri haber alamayan yakınları, bugün öğle saatlerinde eve girdiklerinde Eviyakınoğlu'nu kalorifer borusuna asılı halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Eviyakınoğlu'nun bir süre önce hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemeden sonra Cemil Eviyakınoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi adli tıp morguna kaldırıldı. Kendi canına kıyan Eviyakınoğlu'nun evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Tavas'ta bir kamu kurumunda şoför olarak görev yapan Eviyakınoğlu'nun eşi ve çocuklarının bir süre önce ziyaret amacıyla Artvin'e gittiği, şahsın olay anında evde yalnız olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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