Her Gün Başka Bir Tarz! 10 Gündür Aynı Mağazayı Soyuyor... 'Eskiden Hırsızlar Daha Edepliydi'

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Bursa'da Merkez Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren çok şubeli bir züccaciye mağazası, benzerine az rastlanır cinsten sıra dışı bir hırsızlık serisine sahne oldu. İş yerini adeta mesken tutan bir hırsızın, yakalanmamak için büründüğü kılıklar ve sergilediği rahat tavırlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

PEMBE ŞORT, SARI PERUK

Yaklaşık 10 gündür her gün düzenli olarak aynı mağazaya gelen kimliği belirsiz şüphelinin, son günlerde taktik değiştirdiği ortaya çıktı.

Güvenlik kameralarına takılmamak ve eşkalini gizlemek için yanında kadın kıyafetleri ve peruk getiren hırsız, mağazadan çaldığı eşyalarla birlikte hemen yandaki boş alana geçti. Rahat tavırlarla burada üzerini değiştiren, kafasına sarı peruk takıp altına pembe şort giyen şüpheli, kadın kılığında bölgeden uzaklaştı.

'ESKİDEN HIRSIZLAR DAHA EDEPLİYDİ'

Mağaza zincirinin sahibi Bekir Yetişen, son günlerde yaşanan bu tuhaf hırsızlık olaylarının ardından isyan etti. Hırsızın psikolojisinin bozuk olduğunu düşündüğünü belirten Yetişen, "Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı. Her gün düzenli olarak geliyor. Her gün farklı kıyafetlerle gelmeye başladı. Dün gece pembe şort ve sarı perukla kadın kılığında geldi. Daha önceden de hırsızlık olayları oluyordu ama eskiden hırsızlar daha edepliydi. Şimdi çok farklı olaylarla karşılaşmaktayız. Bu şahsın bir an önce yakalanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mağaza sahibinin şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızı yakalamak için güvenlik kamerası görüntüleri üzerinden geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA