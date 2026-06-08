AKOM Tarih Verdi: Yağmurlu Havalar İstanbul'a Geri Dönüyor!

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) verilerine göre İstanbul'da yeni hafta çoğunlukla güneşli bir gökyüzüyle başlıyor.

Hafta boyunca gündüz sıcaklıklarının 27-29°C bandında seyretmesi bekleniyor. Ancak hafta sonu planı yapan İstanbulluların dikkatli olması gerekiyor; Cumartesi gününden itibaren şehre gök gürültülü sağanak yağış giriş yapacak.

RÜZGAR İSTANBULLULARA NEFES ALDIRACAK

AKOM, yayınladığı raporda rüzgarın etkisine özel bir parantez açtı. Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esmesi beklenen rüzgarların, gün içerisinde sıcaklıkların bunaltıcı seviyelere çıkmasına engel olacağı belirtildi.

Bu durumun aynı zamanda gece ve sabah erken saatlerde havaya belirgin bir serinlik katacağı ifade edilerek vatandaşlar uyarıldı.

CUMARTESİ GÜNÜ YAĞMUR VAR

Hafta içi güneşli havanın tadını çıkaracak olan İstanbullular, hafta sonu ise yağışlı havayla karşı karşıya kalacak. Özellikle cumartesi gününü işaret eden AKOM, gök görültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

İşte gün gün beklenen sıcaklıklar:

9 Haziran Salı: Parçalı bulutlu. (Min: 18°C - Max: 27°C) - Yağış beklenmiyor.

10 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık. (Min: 17°C - Max: 28°C) - Yağış beklenmiyor.

11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık. (Min: 17°C - Max: 29°C) - Yağış beklenmiyor.

12 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık. (Min: 18°C - Max: 28°C) - Yağış beklenmiyor.

13 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağmurlu. (Min: 18°C - Max: 25°C) - Metrekareye 3-10 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

14 Haziran Pazar: Parçalı Bulutlu, Aralıklı Yağmurlu. (Min: 17°C - Max: 24°C) - Metrekareye 1-4 kg arası yağış düşmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi