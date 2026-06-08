Koç Holding'e Bir Saldırı Daha: Diyarbakır'da Banka Şubesi Kurşunlandı

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Gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından şubeye silahla ateş açıldı. Sabah saatlerinde bankaya gelen görevliler, kurşun izlerini görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

SALDIRI SONRASI ŞUBE ÇALIŞMALARINA ARA VERDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri banka etrafında incelemelerde bulundu. Ekipler delil çalışması yaparken, şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapı Kredi Bankası ise kepenge astığı yazı ile ‘’Şubemiz hizmet vermemektedir. Diğer şubelerden destek alabilirsiniz’’ açıklamasında bulundu.

İSTANBUL VE ANTALYA'DA KOÇ GRUBUNA SALDIRI

İstanbul Maltepe’de bulunan Otokoç Genel Müdürlüğü’ne dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Can kaybı ya da yaralanma yaşanmayan saldırının ardından polis 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Antalya'da da Otokoç galerisine düzenlenen silahlı saldırıda iş yerinde hasar oluştu. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, olaya ilişkin soruşturma kapsamında şüphelilerin kaçış güzergâhlarının tespit edilmesinin ardından 3 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu.

RAHMİ KOÇ'A SORUŞTURMA

Yapı Kredi Bankasının da bünyesinde bulunduğu Koç Holding Yönetim Kurulu Şeref Başkanı Rahmi Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta Kürt kadınları üzerinden bir 'espri' yapmış ve büyük tepki görmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Rahmi Koç hakkında soruşturma başlatmıştı. Koç, daha sonra ifadelerinden dolayı özür dilemişti.

Kaynak: DHA-İHA