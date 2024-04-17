HDP'lilere hakaret eden Nedim Şener'in cezası belli oldu!

HDP'lilere hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan Nedim Şener, tazminat ödemeye mahkum edildiğini duyurdu.

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HDP'lilere hakaret eden Nedim Şener'in cezası belli oldu!

Katıldığı Haber Global canlı yayınında HDP’lilere ‘Şeref yoksunu’ ifadelerini kullanarak hakaret eden Hürriyet gazetesinin AKP yandaşı gazetecilerinden Nedim Şener hakkında, tazminat ödemeye hükmedildi.

Canlı yayındaki sözleri sonrası HDP, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunarak, Şener’in ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, nefret ve ayrımcılık, siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi ve tehdit’ suçlarını işlediğini savunmuştu.

HDP’nin suç duyurusunda “Şüphelinin ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan sözleri müvekkillerde olduğu gibi toplumun büyük bir kesiminde ve özellikle Halkların Demokratik Partisi’ne (HDP) oy veren ve vermeyi düşünen herkeste büyük bir infial yaratmış, rencide etmiştir” ifadeleri kullanılmıştı

NEDİM ŞENER DUYURDU

Suç duyurusunda, Şener’in konuşmasının bir bütün olarak nefret ve ayrımcılık, aşağılama, tehdit, hakaret, siyasi tercihleri ve düşünceleri nedeniyle seçmenin kınanması gibi pek çok suç unsuru içerdiği vurgulanmıştı.

Şener, bugünkü yazısında iki ayrı suç duyurusunun birinden sonuç çıktığını duyurdu. Şener, HDP’li Filiz Kerestecioğlu’nun şikayeti üzerine 15 bin lira tazminat cezasına çarptırıldığını belirten Şener, buna itiraz edeceğini de yazdı.

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