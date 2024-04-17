Rekabet Kurumu'ndan Abdi İbrahim'e dev 'centilmenlik' cezası

Rekabet Kurumu GlaxoSmithKline'a 33.3 milyon TL, Abdi İbrahim'e 184.4 milyon TL ceza verdi.

Rekabet Kurumu'ndan Abdi İbrahim'e dev 'centilmenlik' cezası

Rekabet Kurumu, iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik centilmenlik anlaşmaları yaparak rekabet kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle GlaxoSmithKline'a 33.3 milyon TL, Abdi İbrahim'e de 184.4 milyon TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamada, iki şirketin, rakipleriyle iş gücü piyasasında birbirlerinin çalışanlarını işe almamaya yönelik olarak centilmenlik anlaşmaları yapmak ve rakipler arası rekabete hassas bilgi değişimi yapmak suretiyle anlaşma içinde oldukları ve bu yolla rekabet kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle GlaxoSmithKline'a 33.3 milyon TL, Abdi İbrahim'e de 184.4 milyon TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın sözkonusu teşebbüsler bakımından uzlaşma ile sonlandırılmasına karar verildiği de kaydedildi.

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