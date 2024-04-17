Kendi şirketinde 2 milyon lot aldı, hisse taban oldu

Bu yıl ilk 3 ayda yüzde 28 yükselen borsada bir çok yatırımcı parasının büyük bir bölümünü kaybetti. Yatırımcının parasını kaybettiği hisselerden bir de manipülatif işlemlerin yoğun yaşandığı Peker GYO hisse senedinde oldu.

Hisse senedinde şirket patronunun hisse alım yapmasına rağmen son bir ayda değer kaybı yüzde 70’e ulaştı. Peker GYO son bir ayda yüzde 69.3 değer yitirdi. Borsa endeksinin yılbaşından bu yana yüzde 28 yükselmesine rağmen Peker GYO hissesine para yatıran yatırımcıların zararı yüzde 74 oldu.

Şirketin fiyat istikrarı için hisse alımı yapacağını açıklamasından bu yana senette düşüş sürüyor. Öyle ki, şirket ana hissedarının bugün 2 milyon lot alım yapmasına rağmen senet yüzde 10 düşerek taban oldu.

4 Mart tarihinde 32 lira olan senet günü 8.13 TL’den kapattı.

PEKER GYO KİME AİT?

Türkiye'de Ataköy'de yer alan Nef 22 projesine de imza atan Peker GYO'nun sahibi Hasan Peker'dir. 2017 yılında Peker GYO'yu kuran Hasan Peker 19. dönem ve 20. dönemde DYP'den seçilerek Tekirdağ Milletvekili oldu.

Peker ayrıca, Uncular A.Ş. Un Nişasta Glikoz Fabrikası'nın da sahibiydi.