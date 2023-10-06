HDP İzmir İl Eş Başkanları gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde yer alan Emniyet Genel Müdürlüğü’ne dönük 1 Ekim'de gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası başlatılan gözaltı operasyonları bugün de devam etti.

MA'da yer alan habere göre, İzmir, Eskişehir, Kilis, Kocaeli, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis ve Şırnak'ta yapılan ev baskınlarında 75 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Mezopotamya Ajansı (MA) muhabiri Ahmet Kanbal'ın yanı sıra çok sayıda siyasetçi bulunuyor.

İLÇE BİNALARINDA ARAMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan operasyon kapsamında İzmir'in Konak ve Buca HDP ilçe binalarının da basıldığı ve aramaların sürdüğü belirtiliyor.

Adreslere gerçekleştirilen operasyonda, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Eş Başkanları Vedat Çınar Altan ve Berna Çelik ile HDP Buca İlçe Eş Başkanı Nihat Türk gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.