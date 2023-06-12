Hayvanları Koruma Derneği Başkanı horoz dövüşçüsü çıktı!

İstanbul polisi, 24 Ocak akşamı "Sancaktepe'de bir TIR garajında hayvan dövüşü yaptırılıyor, bahis oynuyorlar ve kalabalıklar" ihbarı aldı.

Garaja baskın yapan ekipler, ellerinde kafeslerle koşan insanları, horozlar için yapılmış özel bir ring ve etrafındaki oturma yerlerini görünce şoke oldu. Yerlerde ise hayvanlara ait tüyler, kan izleri ve alkol şişeleri vardı. İçinde horoz bulunan 6 kafesi muhafaza altına alan polisler, şüphelileri de gözaltına aldı.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya’nın haberine göre; ekipler horoz dövüşünü organize eden kişinin ise İstanbul Hayvanları Çevreyi ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ufuk İnanç olduğunu tespit etti.

İnanç, sahibi olduğu garajın dernek faaliyetlerinde kullanıldığını ileri sürdü ancak belge ibraz edemedi. Derneklerinin, mezat denilen özel yetiştirilmiş hayvan sunumu ve açık artırma ile satışının yapıldığını öne süren İnanç, "Dernek başkanı olarak bahis gibi şeylere müsaade etmem, kuruluş amacımıza aykırı" diyerek reddetti.

Diğer şüpheliler de, "Horozlara ilgimiz var. Çevre illerden mezata geldik. Ringde horozlar sergilenecekti. Hayvanlarda tek yara yok" dedi. Ancak veterinere götürülen horozların göğüs ve bacak kısımlarında tüy dökülmeleri, kızarıklık ve yaralar tespit edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tamamı tutuksuz olan ve aralarında dernek başkanı İnanç'ın da olduğu 6 şüpheli hakkında dava açtı. İnanç'ın "kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan 3, diğer 3 şüphelinin ise "Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan 2'şer yıla kadar hapsi istendi.