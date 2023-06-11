Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'e bıçaklı saldırı
Bingöl Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, bir kahvehanede otururken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.
Bingöl'ün Karlıova ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı.
Karlıova Hastane Caddesi'nde bir kahvehanede oturan Bingöl'e, Ö.A. bıçakla saldırdı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bingöl, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sadri Bingöl, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alınırken Bingöl'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.
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