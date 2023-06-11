Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'e bıçaklı saldırı

Bingöl Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, bir kahvehanede otururken uğradığı bıçaklı saldırıda yaralandı.

Son Güncelleme:
Karlıova Belediye Başkan Yardımcısı Bingöl'e bıçaklı saldırı

Bingöl'ün Karlıova ilçesi Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bingöl, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 

Karlıova Hastane Caddesi'nde bir kahvehanede oturan Bingöl'e, Ö.A. bıçakla saldırdı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bingöl, sağlık ekiplerince Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sadri Bingöl, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alınırken Bingöl'ün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Son Güncelleme:
Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az Beyin yakan dikkat testi: 13 saniyede resimde gizli yılanı bulan kişi sayısı çok az
Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral yakalandı Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral yakalandı
CHP MYK yarın toplanıyor CHP MYK yarın toplanıyor
Kabuklarını asla çöpe atmayın... Çiçeklerin dibine verince çiçek coşuyor Kabuklarını asla çöpe atmayın... Çiçeklerin dibine verince çiçek coşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Şans onlardan yana: Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı Para içinde yüzecek 5 burç açıklandı
'Fatih Terim'le imza an meselesi' 'Fatih Terim'le imza an meselesi'
Canlı yayında rakam verdi: 'Asgari ücret zammı şu anda belli' 'Asgari ücret zammı şu anda belli'
Dikkat çeken isimler: Erdoğan Manchester City - Inter finalini kimlerle izledi? Erdoğan Manchester City - Inter finalini kimlerle izledi?
Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye dava üstüne dava! BioNTech'ten açıklama geldi Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye dava üstüne dava