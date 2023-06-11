Sarallar suç örgütü lideri Alaattin İlyas Saral yakalandı

İstanbul'da, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütü üyelerine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Alaattin İlyas Saral, İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Saral'ın hakkında yakalama kararı bulunduğu ve firari halde olduğu, yurt dışından Türkiye'ye girdiği sırada yakalandığı öğrenildi.

Saral'ın, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldüğü bildirildi.

Alaattin Saral’ın, Sarallar suç örgütü dosyasının yargılamasının başlamasından hemen önce gelmesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüne yönelik geçen temmuz ayında yapılmıştı. Dosyada 167 kişi sanık olarak yer alıyor. Oyuncu Necati Şaşmaz, iş insanı Burhan Bora Ellialtıoğlu gibi 59 kişi de şikayetçi olarak yer almıştı. Tefecilik yapmakla suçlanan İbrahim Karaduman ise, müşteki şüpheli olarak dosyada yer aldı. Yüzlerce kişinin, şikayetçi ve sanık olarak yer aldığı davanın duruşmaları ise Marmara Cezaevi yerleşkesinde yapılıyor.

Akın Büyükoğlu, iş insanı Erdal Acar, Ahmet Fazlıoğlu, Trabzon Platformu Başkanı Ahmet Köksal Öztürk, Burak Alireisoğlu, Bünyamin Doğuş Akın, Fatih Sarıalioğlu, Hakkı Gümüştekin, İbrahim Gümüştekin, Ömer Tekin Dengizek, Özcan Dengizek, Recep Şefik Uslu, Ruken Kolçak Gümüştekin, Uğur Yılmaz, Yaşar Akyüzlü ve Zafer Mollaibrahimoğlu da sanık olarak dosyada yer alan isimler. Şarkıcı Elif Karlı’nın eşi Ahmet Cengiz Karlı ise tutuklu bulunduğu cezaevinde yaşamını yitirmişti.