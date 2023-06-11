CHP MYK yarın toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu, yarın 13.00'te bir araya gelecek.

CHP MYK'nın yarın bir kez daha toplanacağı duyuruldu. Kurul, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 13.00'te bir araya gelecek.

Parti içinde 'değişim' tartışmaları yaşanırken, MYK yarın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bir kez daha toplanacak.

KURULTAY TAKVİMİ BELLİ OLMUŞTU

Açıklanan kurultay takvimine göre, 3 Temmuz ilçe delege seçimleri, 5 Ağustos’ta ilçe kongreleri, 16 Eylül'de ise il kongreleri başlayacak. İl kongreleri 15 Ekim'de sona erecek. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından 1 haftalık itiraz süreci olacak. Ardından Parti Meclisi toplanacak ve genel başkanın belirleneceği kurultay süreci açıklanacak.

Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Kurultay, yerel seçimlerden önce bir an önce yapılmalı" demişti.

İMAMOĞLU'NUN DEĞİŞİM ÇAĞRISI

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin ardından yaptığı 'değişim çağrısı yineledi.

İmamoğlu, bugün İBB Haliç Su Sporları Merkezi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Değişim konusundaki fikrimde net olarak kararlıyım" diyen İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" ifadelerini kullandı.

"CHP Genel Başkanlığı'na aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, "Benim aday olduğum tek şey var; ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim" yanıtını verdi.