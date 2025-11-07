Hayvana Şiddetin Adresi Bu Kez Arnavutköy! Barınakta Skandal Görüntüler

Arnavutköy’deki belediye barınağında köpeklerin sürüklendiği ve yaralandığı korkunç görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hayvanseverler tepki gösterirken, barınak yetkilileri olayın ‘besleme sırasında’ olduğunu öne sürdü.

Son dönemde Türkiye’nin dört bir yanından hayvanlara şiddet ve işkence haberleri geliyor. Sokak hayvanlarına yapılan saldırılar, zehirleme olayları ve kötü barınma koşullarını yansıtan görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER GELDİ

Bu kez skandal görüntüler İstanbul’un Arnavutköy ilçesinden geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, belediyeye ait hayvan barınağında köpeklerin yerde sürüklendiği, bazı hayvanların ise kanlar içinde olduğu görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, hayvanseverler ve sivil toplum kuruluşları olaya tepki gösterdi.

'BESLEME SIRASINDA OLDU' İDDİASI

Barınak yetkililerinden ise konuya ilişkin bir açıklama geldi. Belediye yetkilileri, görüntülerin “gönüllülerin besleme çalışması sırasında çekildiğini ve yaralanmaların hayvanların birbirine saldırmasından kaynaklandığını” öne sürdü.

