Bakan Bayraktar ‘Hazırlıklar Başladı’ Diyerek Duyurdu: İki İlde Nükleer Santral Kuruluyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’de kurulması planlanan büyük ölçekli nükleer enerji santralleriyle ilgili çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.

Bayraktar, nükleer enerji alanında dünyanın önde gelen firmalarıyla temas halinde olduklarını belirterek, bu kapsamda Kanada merkezli AtkinsRealis şirketinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldiklerini duyurdu.

Bakan Bayraktar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde kurmayı planladığımız büyük ölçekli nükleer santrallerle ilgili olarak bu alanda dünyanın önde gelen şirketleri ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda nükleer enerji alanında küresel ölçekte teknoloji çözümleri geliştiren Kanada merkezli AtkinsRealis'in Başkan ve CEO'su Ian L. Edwards ve beraberindeki heyeti bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde Sinop ve Trakya'daki sahalarımızda kurmayı planladığımız nükleer enerji santrallerine yönelik iş birliği imkanlarını ve CANDU teknolojisinin uygulanabilirliğini ele aldık. Karşılıklı olarak teknik çalışmaların başlamasına karar verdik."

SİNOP VE TRAKYA’DA İŞ BİRLİĞİ POTANSİYELİ

Bayraktar’ın açıklamasına göre, yapılan görüşmede Sinop ve Trakya bölgelerinde kurulması planlanan nükleer enerji santralleri için iş birliği ve teknoloji paylaşımı imkanları masaya yatırıldı. Tarafların, teknik düzeyde çalışmalara başlanması konusunda mutabakata vardığı bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi