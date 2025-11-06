4 Kişiye Mezar Olmuştu: Bakanlık, Gebze’deki Binanın Neden Çöktüğünü Açıkladı

Kocaeli’de 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, yıkımın binanın zeminindeki göçten kaynaklandığını ve yapı denetimli olmasına rağmen zeminin belirleyici rol oynadığını belirtti. Çevrede mühürlenen 21 binada karotla incelemeler başlatılırken, riskli binalar hızlıca dönüşüme alınacak. Olayla ilgili adli ve idari süreçler devam ediyor.

Son Güncelleme:
4 Kişiye Mezar Olmuştu: Bakanlık, Gebze’deki Binanın Neden Çöktüğünü Açıkladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim’de 7 katlı Arslan Apartmanı’nın çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda, Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetti. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise yaralı olarak kurtarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası Gebze ve Darıca ilçelerinde 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim, tehlike nedeniyle tedbir amaçlı mühürlendi.

4 Kişiye Mezar Olmuştu: Bakanlık, Gebze’deki Binanın Neden Çöktüğünü Açıkladı - Resim : 1

BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, olay yerinde incelemelerde bulundu. Bulut, binanın yapı denetimi almış olduğunu ancak zemin kaynaklı bir göçme nedeniyle yıkıldığını söyledi: Bulut, “Yapının hasarına baktığımız zaman zemininde göçme meydana geldiği dolayısıyla binanın kendi zeminine bağlı olarak bir yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş" dedi.

Bakan Yardımcısı Bulut, yıkılan binada yaşanan can kayıpları nedeniyle adli ve idari sürecin devam ettiğini ve bu süreçte yapı ile zeminle ilgili detaylı raporların mahkemeler aracılığıyla alınacağını ifade etti.

4 Kişiye Mezar Olmuştu: Bakanlık, Gebze’deki Binanın Neden Çöktüğünü Açıkladı - Resim : 2

BÖLGEDEKİ BİNALAR TEK TEK İNCELENİYOR

Bulut, çökme sonrası çevredeki diğer binalarda da risk tespitine başlandığını belirterek şunları söyledi: “Binaların fiziksel durumuyla ilgili tespitler yapılırken, bir taraftan da zeminle ilgili çalışmalar AFAD koordinasyonunda, TÜBİTAK’tan ve diğer üniversitelerden birçok hocanın katılımıyla zemin çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz üst yapılarda bin 200'e yakın binayı inceledik. Bunlardan sadece yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada bir ağır hasar söz konusu. Onun dışındaki binalarda fiziksel olarak bir hasarın olmadığını tespit ettik. Bu binaların bir kısmı yapı denetimi almış, bir kısmı da yapı denetimi almamış, daha önceki zamanlarda yapılmış binalar. Bazı binaların yapım yılları itibariyle eski olması, özellikle korozyona uğraması gibi durumlarla da karıştık.”

Bulut, bazı binaların eski olması ve korozyon gibi etkenler nedeniyle ek riskler taşıdığını belirtti.

4 Kişiye Mezar Olmuştu: Bakanlık, Gebze’deki Binanın Neden Çöktüğünü Açıkladı - Resim : 3

RİSKLİ BİNALAR İÇİN DÖNÜŞÜM PLANI

Binaların detaylı incelenmesinin ardından risk taşıyanlar için dönüşüm sürecinin başlatılacağını vurgulayan Bulut, şunları söyledi: “Riskli çıkma durumlarında bu alanı da içerisine alan yeni bir planlamayla dönüşüm işini yapalım diyoruz. Gebze Belediye başkanımız da biliyor daha önce bir dönüşüm projemizde vardı. 21 binayla başlayan bir dönüşüm sürecini de girmiş olacağız. Vatandaşlarımızı burada mağdur edemeyiz süreç içerisinde taşınma ve kira yardımlarında bulunacağız. Bu işlemler tek tek binaların ayrıntılı olarak bina risk analizleri yapıldıktan sonra devam edecek”

Bulut, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının 6306 sayılı kanunla desteklendiğini hatırlatarak, Gebze’de de riskli binaların dönüşüm sürecinin aynı kararlılıkla yürütüleceğini belirtti.

Gebze’de Yıkımdan Sonra Tahliye Alarm! Riskli Bölge MühürlendiGebze’de Yıkımdan Sonra Tahliye Alarm! Riskli Bölge MühürlendiGüncel
Gebze’deki Faciada Enkazdan Tek Sağ Çıkan Dilara’nın Ekiplerle Temas Kurduğu Anlar Ortaya ÇıktıGebze’deki Faciada Enkazdan Tek Sağ Çıkan Dilara’nın Ekiplerle Temas Kurduğu Anlar Ortaya ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Gebze
Son Güncelleme:
Balıkesir Sındırgı'da Deprem! AFAD Duyurdu Balıkesir Beşik Gibi! Sındırgı'da Yine Deprem
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Kastamonu’da Sır Kayıp! Anne ve Oğlu Nerede? Yeni Detaylar Ortaya Çıktı Kastamonu’da Sır Kayıp! Anne ve Oğlu Nerede? Yeni Detaylar Ortaya Çıktı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak Araç Sahiplerine Kötü Haber: Akaryakıta Dev Zam Geliyor! Pompalar Alev Alacak
SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak! Ağır Yaptırımlar Yolda SGK'nın Hedefinde Şimdi Onlar Var! Müfettişler Herkese Aynı Soruyu Soracak
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Açıkladı: 6 Gazetecinin İfadesi Alınacak Başsavcılıktan 6 Gazeteci İçin Açıklama
TOKİ 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Belli Oldu! İşte İl İl Detaylar... TOKİ 500 Bin Sosyal Konutun Yapılacağı İlçeler Belli Oldu! İşte İl İl Detaylar...
Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar Ünlülere Uyuşturucu Soruşturmasında 7 İsim İçin Flaş Karar