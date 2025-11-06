4 Kişiye Mezar Olmuştu: Bakanlık, Gebze’deki Binanın Neden Çöktüğünü Açıkladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde 29 Ekim’de 7 katlı Arslan Apartmanı’nın çökmesi sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Olayda, Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur Bilir (14) hayatını kaybetti. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise yaralı olarak kurtarılarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde 6 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay sonrası Gebze ve Darıca ilçelerinde 25 bina, 31 iş yeri ve 79 bağımsız birim, tehlike nedeniyle tedbir amaçlı mühürlendi.

BİNA NEDEN ÇÖKTÜ?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Ömer Bulut, olay yerinde incelemelerde bulundu. Bulut, binanın yapı denetimi almış olduğunu ancak zemin kaynaklı bir göçme nedeniyle yıkıldığını söyledi: Bulut, “Yapının hasarına baktığımız zaman zemininde göçme meydana geldiği dolayısıyla binanın kendi zeminine bağlı olarak bir yıkımın gerçekleştiğini görüyoruz. Bina yapı denetimi almış bir bina. Binanın zarar görmesinde zemin önemli bir etken olmuş" dedi.

Bakan Yardımcısı Bulut, yıkılan binada yaşanan can kayıpları nedeniyle adli ve idari sürecin devam ettiğini ve bu süreçte yapı ile zeminle ilgili detaylı raporların mahkemeler aracılığıyla alınacağını ifade etti.

BÖLGEDEKİ BİNALAR TEK TEK İNCELENİYOR

Bulut, çökme sonrası çevredeki diğer binalarda da risk tespitine başlandığını belirterek şunları söyledi: “Binaların fiziksel durumuyla ilgili tespitler yapılırken, bir taraftan da zeminle ilgili çalışmalar AFAD koordinasyonunda, TÜBİTAK’tan ve diğer üniversitelerden birçok hocanın katılımıyla zemin çalışmaları başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz üst yapılarda bin 200'e yakın binayı inceledik. Bunlardan sadece yıkılan binanın hemen bitişiğinde olan binada bir ağır hasar söz konusu. Onun dışındaki binalarda fiziksel olarak bir hasarın olmadığını tespit ettik. Bu binaların bir kısmı yapı denetimi almış, bir kısmı da yapı denetimi almamış, daha önceki zamanlarda yapılmış binalar. Bazı binaların yapım yılları itibariyle eski olması, özellikle korozyona uğraması gibi durumlarla da karıştık.”

Bulut, bazı binaların eski olması ve korozyon gibi etkenler nedeniyle ek riskler taşıdığını belirtti.

RİSKLİ BİNALAR İÇİN DÖNÜŞÜM PLANI

Binaların detaylı incelenmesinin ardından risk taşıyanlar için dönüşüm sürecinin başlatılacağını vurgulayan Bulut, şunları söyledi: “Riskli çıkma durumlarında bu alanı da içerisine alan yeni bir planlamayla dönüşüm işini yapalım diyoruz. Gebze Belediye başkanımız da biliyor daha önce bir dönüşüm projemizde vardı. 21 binayla başlayan bir dönüşüm sürecini de girmiş olacağız. Vatandaşlarımızı burada mağdur edemeyiz süreç içerisinde taşınma ve kira yardımlarında bulunacağız. Bu işlemler tek tek binaların ayrıntılı olarak bina risk analizleri yapıldıktan sonra devam edecek”

Bulut, Türkiye genelinde kentsel dönüşüm çalışmalarının 6306 sayılı kanunla desteklendiğini hatırlatarak, Gebze’de de riskli binaların dönüşüm sürecinin aynı kararlılıkla yürütüleceğini belirtti.

Kaynak: DHA