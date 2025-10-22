İsyan Ettiren Eziyet! Kedinin Başına Poşet Geçirip Bağladılar
Hayvana eziyetin son adresi Bursa oldu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından başına poşet geçirilip bağlanan kedinin görüntüleri vicdanları yaraladı. Kedi o esnada sokakta yürüyen bir esnaf tarafından kurtarıldı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde kaydedilen görüntüler vicdanları yaraladı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından bir kedinin başına poşet geçirilip bağlandı.
O esnada sokakta yürüyen bir esnaf yönünü bulmaya çalışan kediyi fark edip kurtardı. Ekipler ise hayvana bu eziyeti yapan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
